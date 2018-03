Millaray Viera: "No me siento superior moral o socialmente a Daniella Chávez"

Millaray Viera, panelista de Muy Buenos Días, salió a responder a Daniela Chávez, quien respondió a la frase de que le daban "penita", las mujeres que se fotografían con poca ropa.

Viera, en declaraciones que consignó LUN, que "lamento si lo malentendió y lo tomó de esa forma. Nunca hablé de ella".

"Lo de penita se puede usar como un sarcasmo y no fue así", dijo la panelista del matinal de TVN quien agregó que "no me siento superior moral o socialmente que Daniella".