Hermana de Felipe Camiroaga: "Yo no he borrado su teléfono"

Un emotivo recuerdo de Felipe Camiroaga fue el que entregó su hermana, Paola Bontempi, quien volvió a Chile tras el fallecimiento del animador en septiembre de 2011.

En una entrevista al matinal "Bienvenidos" de Canal 13 , la actriz y animadora que vive en España habló de sus sensaciones al arribar al país, el que no visitaba desde que ocurrió el fatídico accidente aéreo en Juan Fernández.

"Hay una mezcla de sentimientos tremenda, me daba un poco de cosa volver. Yo relaciono a Chile con la figura de Felipe, entonces venir al país y que él no esté es raro, es triste", reconoció Bontempi, quien es hija de María de la Luz Fernández, madre del recordado rostro ancla de TVN.

Sobre su vínculo con su hermano fallecido, Paola reconoció que "yo no he borrado su teléfono. Cada uno vive el duelo de la forma que considera necesario. Hay algunas personas que deciden borrar todo, y otras que no".

"Hay que quedarse con lo bonito, de la felicidad extrema de que soy su hermana, de recordarle, de tener el regalo maravilloso de compartir bellos momentos. Yo decía, ¡qué afortunada soy de ser su hermana!", señaló.

Bontempi conoció a Felipe cuando ella tenía 13 años. Pese a los años de distancia, fueron creando un lazo afectivo muy fuerte, el que perduró hasta la partida del comunicador.