[VIDEO] Hilarante video une a famoso rostro de los memes y el Manchester City

Un hilarante video esta dando la vuelta en las redes, y tiene como protagonista nada menos que a uno de los rostros más famosos de la internet.

Harold, el hombre tras el famoso meme, fue invitado a pasar por Manchester y ver un partido de los Citizens, el equipo de Claudio Bravo.

Pero al final de su mensaje le dejó un recado al rival clásico de los Citizen, el Manchester United, que tiene en sus filas a Alexis Sánchez.

"Creo que se viene mucho éxito en el futuro del City, y pienso que el lado 'rojo' va a necesitar ayuda para esconder su dolor", les dijo 'esconde tu dolor' Harold.

"Hola gente, mi nombre es Harold, tal vez me reconozcan por los memes. Vine a Manchester, Inglaterra, para aprender más sobre algo que siempre he amado, fútbol. La gente me dice que hay dos equipos acá, pero hoy visitaré el lado azul (Manchester City). Es mi color favorito.", parte diciendo Harold.

"Manchester es una ciudad esecial para mi, me encanta Oasis, The Stone Roses y por supuesto, The Smiths. Quiero vivir como un 'Mancunian' por un día, y hacer todo lo que ellos hacen.", agregó y continúa "Nunca he ido a un partido de fútbol, siempre los he visto por la televisión, así que esta es una gran y nueva experiencia para mi."