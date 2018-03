Kika Silva confesó que tiene un juguete sexual

La modelo Kika Silva sorprendió al contar que tiene un juguete sexual en su casa.

Lo hizo en el programa "La divina comida" de CHV, en el marco de la "ruleta hot" con Fernanda Hansen, Rodrigo Díaz y Miguelo.

"Sí. He ido y he comprado. Siempre en una cajita muy escondida de mi mamá eso sí", dijo.

La ex reina del Festival de Viña del Mar también contó que lo pasó mal cuando fue a modelar a México, en 2012. "Era muy peligroso, era todo un 'cuídate'. Y pasaba mucho allá que las mismas modelos te invitaban a estos viajes a Dubai, que te pagan todo, todas estas historias que en verdad existen".

Y que fumaba marihuana todos los días. "También pasé un minuto medio depre allá. Un período en que yo estaba mal. Hasta que me di cuenta. Allá era fácil, y yo vivía en un departamento muy oscuro. Imagínense oscuro, antiguo, de dos piezas, siete u ocho modelos, en unas piezas chicas, camarotes, nunca se me va a olvidar, de fierros rosados. Fue muy tenso, pero también eso me hizo crecer y me sirvió mucho".