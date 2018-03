Eduardo Fuentes tras positivos exámenes médicos: "Uno recupera la conciencia de disfrutar las cosas más simples"

El animador de Mentiras Verdaderas, Eduardo Fuentes, se refirió en conversación con LUN, a los resultados de su biopsia, luego de que enfrentó un cáncer de tiroides.

Fuentes recibió de los exámenes médicos la noticia de que la enfermedad está bajo control y, dijo que "me informaron que estaba buena (la biopsia), el cáncer estaba encapsulado (en la tiroides extirpada) y no había comprometido ningún órgano circundante. Esto ratifica que el diagnóstico fue justo a tiempo, fue providencial encontrarlo porque estaba a punto de generar una suerte de metástasis".

"Después de la cirugía uno de los temas más importantes era el resultado de la biopsia, porque dependía de eso hacer otra terapia que es con yodo radioactivo" dijo Fuentes, quien además dijo que "al estar expuesto a esto, uno recupera nuevamente la conciencia de disfrutar cada segundo de las cosas más simples, de no hacer drama por tonteras".

Fuentes además planteó que "si a mí me descubrieron un cáncer fue porque me urgí por un dolor de espalda que no tenía nada que ver con la enfermedad, fue por accidente. Por eso les digo a todos, hay que hacerse los chequeos médicos".