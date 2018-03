Deadpool le robó la pose a la Mujer Maravilla y ella reclamó

La actriz Gal Gadot, quien interpreta a la Mujer Maravilla, se burló de Ryan Reynolds tras imitar su pose.

En el adelanto de "Deadpool 2", el irreverente superhéroe cruza los brazos delante de su pecho formando una X, muy parecida a la que ella popularizó en la pantalla grande.

"Amigo, te robaste mi look", dijo Gadot en redes sociales.

Reynolds no se demoró en contestarle a su colega. "La imitación es la forma más sincera de hurto", tuiteó.

Imitation is the sincerest form of larceny. https://t.co/vJQcXxbfs9