Alejandro Sanz respondió a burla de Maluma en redes sociales

El cantante español Alejandro Sanz no se tomó muy bien un video protagonizado por el artista colombiano Maluma, el que fue interpretado como una "burla" hacia uno de sus temas.

Todo comenzó luego que apareciera el material protagonizado por el intérprete de "Cuatro Babys". Allí también estaba un amigo suyo, Llane, el vocalista de Piso 21, quien cantó una desafinada versión de "Mi soledad y yo", uno de los éxitos del hispano.

El homenaje no fue bien tomado por Sanz, quien en redes sociales entregó un mensaje con tintes de molestia e ironía.

"Maluma hermano vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo”, él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aún así gracias por el homenaje ... me emocionó veros cantando una canción mía de hace 25 años", expresó.

Tras esto, el español expresó que "de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el respeto y el compañerismo música".

En la publicación, Sanz también aprovechó de disculparse con J Balvin, subiendo una foto suya cuando él también estaba teñido de rubio, añadiendo: "Parece, te debo una disculpa. No me acordaba de mi pasado."