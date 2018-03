Miguelo encontró muy joven a Kika Silva: "Eso del viejo patético, del viejo verde me carga"

En conversación con La Cuarta, "Miguelo" se refirió a la buena onda que tuvo con la modelo Kika Silva en la pasada edición de La Divina Comida.

La ex reina del Festival de Viña, le regaló a Miguelo un calendario con fotos suyas y, además, comió la carne que preparó el cantante, pese a que es vegetariana. Esa buena onda, fue ampliamente comentada en redes sociales.

Miguelo, dijo entre risas, que tiene tapado el calendario de Silva, "para no verlo, porque sufro", pero descartó los comentarios sobre un eventual coqueteo entre ambos. "Lo que pasa es que somos parecidos en la onda, pero Kika está empezando la vida, es una joven maravillosa y linda y yo soy un viejo, pero con pilas nuevas".

"Yo mismo me pongo muros que no debería ponérmelos, porque tengo esta cosa de que ya tengo hijos grandes. Entonces eso del viejo patético, del viejo verde, me carga. Y eso que me rodeo de mucha juventud" dijo Miguelo.

Consultado sobre si se animaría, a sus 60 años a una relación con una veinteañera, dijo "no tan joven, pero así de buenamoza como la Kika sí, aunque no sé ni cuantos años tiene".

En la conversación, informado de que Kika Silva tiene 26 años, dijo "ahh, no es tanto" y entre risas agregó "tiene su personalidad, emocionalmente está madura, puede tomar sus decisiones. Para el amor no hay edad".

Sin embargo, Miguel Esbir (su nombre real), fue enfático en poner un límite: "uno cuando cumple 60 creo que tiene derecho de probar más en la vida, porque vas en la recta como avión, pero volviendo a la pregunta, de 30 para arriba".