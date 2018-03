Según información de La Tercera, la actriz Francisca Imboden se sumará al matinal de Mega, al bloque "Mucho Gusto te siente" que lidera Karla Constant y en el que también paticipan Ivette Vergara, Daniela Castro y Patricia Maldonado.

En declaraciones a dicho medio, la actriz dijo que "mi participación será secundaria porque voy de visita" y entre risas planteó que "no sé bien por qué me llamaron del matinal".

"Me parece un bonito desafío y me calza perfecto con mis tiempos de la radio y no estoy grabando ninguna teleserie hace rato. La invitación es perfecta, porque no es que tenga que estar toda la mañana" dijo Imboden.

La actriz además dijo estar enterada de la dura lucha por el rating que sostiene el matinal de Mega, que hasta hace poco se alzaba con el primer lugar de la sintonía, pero que fue recientemente desplazado por "La Mañana" de Chilevisión.

"Lo que entiendo es que está muy mutante la situación, ya no están tan homogéneas las cosas" dijo.