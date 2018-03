Salosny por Karla Constant: "No tengo por qué ser defensora de nadie"

En breves declaraciones al estelar de CHV, Primer Plano, la ex animadora Katherine Salosny se desmarcó de la situación de la actual conductora del espacio, Karla Constant, quien hace una semana lloró en pantalla por los malos comentarios que recibe en redes sociales, algunos de ellos, responsabilizándola por la salida de su antecesora.

Salosny dijo que "ando súper desconectada" y planteó que "la gente a veces se manifiesta. Como que tiene ganas de manifestarse, Yo no estoy de acuerdo con que sea de una manera agresiva, por ningún motivo", consignó Glamorama.

"Los ejecutivos (de Mega) decidieron que yo no continuara en el proyecto 2018", dijo la ex animadora de "Mucho Gusto", quien consultada sobre si Constant era culpable de su salida, dijo "yo no tengo por qué ser defensora de nadie".

"Las cosas son súper claras una vez que el canal emite un comunicado de quiénes son los que tomaron la decisión y eso es todo. Las especulaciones siempre son ingratas, pueden ser muy dañinas, entonces, creo que hay que parar esto, de verdad. Las cosas son así de simples y claras. Ese comunicado lo dice, el productor ejecutivo del programa, con el apoyo del canal, decidieron que yo no continuaba en el programa durante este año" dijo Salosny.

La ex conductora del matinal de Mega, además, dijo que "agradezco el cariño de la gente, pero irse con agresiones personales no. Y personificar tal vez culpas, tampoco es sano (...) he estado presente porque sé que no ha sido menor todo lo que ha pasado. Hay que asumirlo y ha tenido sus costos".