[VIDEO] Anita Alvarado y la complicada relación con su última pareja: "Me dio vuelta un vaso de trago en la cabeza"

Anita Alvarado, también conocida como la a "Geisha chilena", reveló los motivos para darle fin a la relación con su última pareja, con la que estuvo cerca de cuatro años.

En una entrevista al programa "Mentiras Verdaderas", la empresaria afirmó que el consumo de alcohol fue clave para terminar con el vínculo sentimental con el hombre, con quien sigue viviendo tras el quiebre.

"No hay nada más rico que tomarse una botellita de vino con tu pareja", afirmó al Alvarado, quien luego explicó que su ex comenzó a mezclar otros tragos como vodka y pisco.

"Desde cuando empezó a hacer ese tipo de combinación ya no se acordaba, un día me dio vuelta un vaso de trago en la cabeza. Al otro día él no se acordaba, entonces me aburrí, me aburrí de decirle al otro día las cosas que pasaban (...) ya no quería acostarme con él porque la hediondez de la combinación es fuerte", aseguró Anita.

La mujer también contó que tenía otro tipo de conflictos con él, ya que en medio de estos episodios se burlaba de sus problemas de tiroides y la trataba de "loca".