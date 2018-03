Karla Constant: "Yo no le aserruché el piso a nadie"

La animadora del matinal de Mega, "Mucho Gusto", Karla Constant, fue abordada por un equipo del "Muy Buenos días" de TVN, quienes le consultaron sobre los malos comentarios que ha recibido en redes sociales, los que incluso la emocionaron en pantalla hace unos días.

Constant, reiteró que lo que más la afecto fue específicamente los comentarios en imágenes de sus hijos y sostuvo que "durante este tiempo, desde que la Kathy se fue, obvio que he recibido comentarios fuertes y uno trata de estar fuerte, de estar bien, pero a mí personalmente igual me afecta", según consignó Glamorama.

Sobre su llanto en el programa al momento de comentar el tema, Constant dijo que "fue algo que me salió en el minuto, siento que como estábamos hablando de cosas emocionales, porque era el día de la felicidad y, a todos nos pidieron llevar una foto de los momentos que nos han hecho felices, creo que eso fue lo que gatilló que yo llorara".

"Me iba con pesar, porque decía 'pucha, ¿por qué se cruzó la salida de ella con que yo me quedara? Como que nunca entendí porque me habían consignado alguna gente como la responsable de la salida de ella" dijo Constant sobre los comentarios y planteó que "aparte lo encontraba súper injusto, si en el fondo, yo no le aserruché el piso a nadie, no le hice la cama ni le quite la pega a nadie".

"Yo no soy tan cuero de chancho, a mi realmente me afecta. Pero te repito, no tengo problemas en que me digas en mi cara que me encuentras fome, pesada o que te gusta más la Kathy" dijo la animadora del matinal de Mega, quien agregó que "pero las groserías que algunos escriben, de verdad que no lo puedo entender".