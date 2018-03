[VIDEO] Blanquita Nieves recordó el problema que la angustió en "Morandé con Compañía"

17:17 Francesca Cigna aseguró que durante sus primeros años en la televisión vivió complicados momentos por su timidez. "En ese tiempo no me aceptaba. No me amaba tal cual era", afirmó.

La bailarina Francesca Cigna, también conocida como "Blanquita Nieves", recordó los momentos de angustia que vivió en sus primeros años en televisión, los que estaban vinculados con su extrema timidez.

En una entrevista al programa "Mentiras Verdaderas", la ex integrante de "Morandé con Compañía" aseguró que en su paso por el programa y en otras instancias tuvo episodios difíciles, los que logró esconder gracia al personaje que logró construir delante de las cámaras.

"Yo cuando niña era muy tímida. Extremadamente tímida. Y yo creo que me escondí muchas veces en el personaje de Blanquita Nieves. Porque era un personaje súper sexy, atrevida, segura, pero se apagaban las cámaras y la Fran no era así. Era insegura. Yo en ese tiempo no me aceptaba. No me amaba tal cual era", afirmó.

Cigna afirmó que su personalidad "es algo que yo he trabajado siempre". "Soy muy estudiosa, me encanta. Yo estudié metafísica, terapias naturales. Hago flores de bach hace 20 años. Soy facilitadora de PSYCH-K, una herramienta de cambio que nos permite cambiar nuestras creencias a nivel subconsciente", afirmó.

La ex "chica Morandé" llegó al programa de Eduardo Fuentes para hablar de su nueva vida, la cual está enfocada en su taller llamado "Secretos para ser fuerte y femenina", el cual surgió como un método para afrontar sus propias inseguridades.