Pedro Pascal actuará en la secuela de la "Mujer Maravilla"

El actor chileno Pedro Pascal, conocido por su papel como Javier Peña en la serie "Narcos", formará parte del reparto de "Wonder Woman 2", informó el medio especializado Variety.

Pascal compartirá escenas con la protagonista, Gal Gadot, y con Kristen Wiig, recientemente confirmada por el estudio Warner Bros. para interpretar a la villana Cheetah en este largometraje.

Con el regreso garantizado de Patty Jenkins como directora, la secuela de "Wonder Woman" se desarrollará en los años 80 con la Guerra Fría cerca de terminar.

"Wonder Woman", que se estrenó el año pasado, recaudó en todo el mundo 821,8 millones de dólares y se convirtió en todo un hito dentro del cine de superhéroes al contar con una mujer como protagonista y con otra como realizadora.

Las películas sobre Wonder Woman forman parte del universo cinematográfico que Warner Bros. está desarrollando sobre las historias de DC Comics.

Hasta ahora se han estrenado dentro de este macroproyecto cinematográfico las películas "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)", "Suicide Squad" (2016), "Wonder Woman" (2017) y "Justice League" (2017), mientras que para finales de este año está previsto el lanzamiento de "Aquaman" con Jason Momoa como protagonista.

Además de la serie "Narcos", Pascal alcanzó la fama por su intervención en "Game of Thrones" y estrenó el año pasado la cinta de acción y comedia "Kingsman: The Golden Circle".

Entre sus proyectos futuros destacan "The Equalizer 2", junto a Denzel Washington; "If Beale Street Could Talky", la nueva cinta del cineasta de "Moonlight" (2016) Barry Jenkins; y un thriller sobre el narcotráfico que bajo el título provisional "Triple Frontier" incluye también en su elenco a Ben Affleck y Óscar Isaac.

"Wonder Woman 2" no será la primera vez en la que Pascal y Jenkins trabajen juntos, ya que unieron fuerzas en la película para televisión "Exposed" (2015).