José Miguel Viñuela se casará este año y descartó ceremonia por la Iglesia

El animador José Miguel Viñuela en una entrevista con GlamoramaTV anunció que se casará este año con la productora Constanza Lira, con quien tiene dos hijos. Según confirmó su boda será por el Civil con una fiesta posterior sin pasar por la Iglesia.

“Acabo de dar un titular que no había dicho en ninguna parte: ‘Este año me caso’”, precisó y contó como fue el proceso para tomar la decisión.

“El otro día hicimos unas confesiones matinales y cada uno habló de las cosas importantes en su vida. Yo mostré una foto con Tomás, que es el más chico. Conté como había sido esa historia, que fue bien dura, porque nació prematuro, creo que los prematuros son sobrevivientes (…) Así que yo tengo hoy día tres años de vida. Se los cuento. Los cumplo oficialmente el 26 de noviembre. Muy contento”, dijo entre risas.

Además de conversar de sus hijos, insistió en que su pareja lo ha acompañado y escuchado. Por lo mismo cree que es un año para concretar compromisos.

"La Constanza, ha sido más paulatino. Es la consolidación de un amor que se traduce en la familia. Me tiene muy feliz. Este puede ser un año de celebraciones (…) antes el matrimonio para mí no era tema. Me casé con una muy buena persona, pero no fue una muy buena experiencia”, contó.

Y con ello descartó completamente la idea de casarse por la Iglesia “Me gustaría que mis hijos vieran que sus papás consoliden este amor, más allá del tema religioso, porque si me caso no me casaría por la Iglesia por ningún motivo. (…) Entonces, más que nada, hay amor de pareja, pero también hay un amor a la familia y querer consolidar eso”, concluyó.