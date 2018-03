Javiera Suárez: "Necesito un milagro para sanarme y eso solo puedo conseguirlo junto a ustedes"

La periodista Javiera Suárez escribió esta noche en su cuenta de Instagram un mensaje emotivo y lleno de esperanza, junto a una imagen en la que se le puede ver sonriendo, todo en el contexto del post operatorio por el cáncer que padece estando además embarazada.

Javiera ya había comunicado vía Whatsapp el día de ayer que "la situación es más difícil de lo esperado. El tórax y pulmón derecho están más comprometidos de lo esperado y eso significa que la enfermedad avanzó", agregando que "ahora sólo nos queda rezar y mantenernos fuertes de espíritu para darle fuerza al cuerpo para que elimine este cáncer y nos deje tranquilos".

En el mensaje de esta tarde en Instagram Javiera dijo que "Lo que no te mata, te hace más real...

Ayer nuevamente me operaron y gracias a Dios mi recuperación ha sido buena. Sin embargo se nos complicó el escenario y es por eso que les agradezco los cientos de rezos, cariños y buenas energías. Los necesito para que el nuevo tratamiento que estoy usando me haga efecto rápidamente. Necesito un milagro para sanarme y eso solo puedo conseguirlo junto a ustedes. Tal como hace 1 año 5 meses nació Pedrito, en gran parte por el cariño y oraciones de ustedes, hoy les pido que me ayuden a sanarme y poder vivir muchos años más. Así sea. Dios los bendiga."