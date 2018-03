Cfunk de los Tetas se lanza contra radio por supuesto veto a la banda

Según consigna el medio Emol , el guitarrista de la banda Los Tetas, Cristián Moraga(Cfunk), señaló la hipocresía de la emisora que estaría dejando de tocar sus canciones por el caso de violencia contra su pareja en que se vio envuelto otro miembro de la banda, Camilo Castaldi (Tea Time), mientras sigue poniendo reggaetón "que denigra a las mujeres".

Al respecto Cfunk compartió en su Instagram el mensaje de otro usuario que señalaba "Que rabia. Estaba escuchando la (radio) 40 Principales y pidieron 'Chachacha' de Los Tetas y la loquita que está ahora dijo 'Uh, difícil, no estamos tocando Los Tetas nosotros'. Y el loco dijo '¿Por qué tanta discriminación?. Y le dijeron 'no es contra la banda, es por Tea Time'", quien agregó "Que lamentable que una radio de este nivel caiga en absurdos como este. La mejor banda de funk de Chile. La actitud de uno no mancha el legado de un equipo".

Moraga después escribió y se lanzó directamente contra la radio, señalando que "Imagino que 40 Principales tampoco toca reggaetón que denigra a las mujeres, ¿no?. Me encantaría saber la respuesta".

El tema ya ha generado un intenso debate entre quienes defienden la decisión de la radioemisora y quienes apoyan a Cfunk y el resto de la banda que no tuvo relación con los hechos cometidos por Tea Time, y definitivamente seguirá dando que hablar en los próximos días.