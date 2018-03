Ruidosa Fest 2018: Ya están listos los horarios del evento que grita y canta por las mujeres

El próximo sábado 7 de abril, en el Centro Cultural Matucana 100, no solo se podrá ver tocar en vivo a una diversidad de talentosas artistas chilenas, sino que además estará la oportunidad de hablar y asistir a los paneles de conversación sobre los desafíos de gestionar una carrera creativa al estilo de cada persona.

La jornada de conciertos del sábado 7 comenzará al mediodía con una bienvenida de la directora y fundadora, Francisca Valenzuela, y ya a partir de las 12:15 horas partirá la música con una presentación especialmente preparada para Ruidosa por la cantante y compositora Natisú junto al del coro de niñas del Liceo Emilia Toro.

Después se presentarán Dulce y Agraz (12:30 horas), Beatriz Pichi Malén (13:10), Lia Nadja (13:50), Pascuala Ilabaca (14:30), Mahani Teave (15:00, Teatro Principal), Mazapán (17:00), Javiera Parra (17:40), Natalia Norte (18:20), Red Bull Batalla de los Gallos Showcase (20:30) donde estarán varias MC’s rapeando, Princesa Alba (21:10), Camila Gallardo (21:45), Jani Dueñas (22:25) y Francisca Valenzuela (23:10 horas).

Los paneles “Desde la Música” y “Desde las Industrias Creativas” serán en el Teatro Principal de Matucana 100 a las 15:30 y 19:00 horas, respectivamente.

Se recomienda a los y las asistentes considerar las recomendaciones de seguridad para esta ocasión.

Los elementos que estarán permitido llevar son: 1 botella plástica de agua (500 cc), 2 frutas por persona, 1 sandwich, 1 paquete de galletas, cámara de fotos. Los elementos que no se pueden llevar son: selfie sticks, botellas de vidrio, latas de bebida, alcohol, drogas y elementos cortopunzantes (cuchillos, tijeras, etcétera).

Por otro lado, recomiendan desde la organización a quienes compraron su entrada por internet llevarla impresa, y tener presente que el ingreso a Matucana 100 se hace solo una vez, y que no se permitirá salir y luego reingresar. Quienes deseen comprar alimentos y bebidas podrán hacerlo en los foodtrucks que se ubicarán en la explanada de Matucana 100: Veggie Wagen, Don Caco, La Cocina, En Tu Salsa y Cafetería Matucana 100.

Pero, para quienes no puedan asistir al Ruidosa 2018, de todas formas podrán seguir o asistir a otros eventos relacionados, como el conversatorio entre Beatriz Sánchez y Natalia Valdebenito (miércoles 4, iF Valparaíso), la charla y concierto de nuestra invitada internacional Madame Gandhi (jueves 5, Teatro iF, Avenida Italia 850, gratis con previa inscripción). Y finalmente toda la jornada nocturna del festival será transmitida a través del streaming del sitio web www.redbull.com.

Las entradas para Ruidosa Fest continúan a la venta en www.m100.cl a $5.000 (precio general). Para estudiantes y tercera edad, las entradas tienen un valor de $3.000 y se venden solo en boletería Matucana 100 y en la tienda Kali Yuga Distro, ubicada en Av. Nueva Providencia 2160, local 50. Los menores de 10 años entran gratis.

#RuidosaFestSCL2018

12:00 / Apertura de puertas

12:15 / Natisú presenta: Coro de Niñas Liceo Emilia Toro

12:30 / Dulce y Agraz

13:10 / Beatriz Pichi Malén

13:50 / Lia Nadja

14:30 / Pascuala Ilabaca

15:00 / Mahani Teave

15:30 / Panel “Desde la música” con Denisse Malebra´n, Camila Gallardo, Mahani Teave, Javiera Parra y Zitazoe.

17:00 / Mazapán

17:40 / Javiera Parra

18:20 / Natalia Norte

19:00 / Panel “Desde las Industrias Creativas” con Maite Alberdi, Pepa San Martín, Manuela Infante, Soledad Salfate, Isabel Plant y Kena Lorenzini.

20:30 / Red Bull Batalla de Los Gallos Showcase

21:10 / Princesa Alba

21:45 / Camila Gallardo

22:25 / Jani Dueñas

23:10 / Francisca Valenzuela