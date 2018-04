Karol Lucero realizó un extenso "mea culpa" tras viral: "No he cometido ningún crimen"

El locutor de radio Carolina y panelista del matinal de Mega, Karol Lucero, se refirió en su cuenta de Instagram, a la polémica broma de caracter sexual que realizó durante una transmisión en streaming, lo que transformó en el blanco de las críticas.

"Asumo mi error y las consecuencias que esto me traiga. Soy un adulto de origen modesto que a base de esfuerzo y errores he logrado aprender cómo pararme; eso es lo verdaderamente importante en el desarrollo social, cómo te levantas y eres capaz de enfrentar los desaciertos" dijo Lucero.

Lucero dijo además que "estos días tuve que un error inmaduro, no acorde a mi edad. Tuve que evidenciar lo que estaba pasando por alto; gente atenta a q tropieces para descargar su rabia social".

"No he cometido ningún crimen; avergonzado asumo que la broma excedió los límites hiriendo la sensibilidad de algunas mujeres. Como persona pública debo cumplir altos estándares gracias a la posición que la gente me ha entregado" dijo Lucero sobre el video que se viralizó rápidamente en internet la semana pasada, y agregó que "tengo contrato en Carolina y Mega, debo conducir por primera vez los Billboard en Sudamérica, representar a Chile en Mexico y compromisos solidarios que por ningún motivo dejaré atrás".

"Me veo en la necesidad, de ofrecer disculpas por lo ocurrido en el vídeo. Lo que haga en privado a nadie le incumbe" dijo el conductor, quien además planteó que "extiendo las disculpas a mis compañeros de trabajo y auditores a quienes falté el respeto en una situación inapropiada en cámara. Sería injusto no agradecer a las personas que, a pesar de no estar de acuerdo con lo ocurrido, me han apoyado".

Lucero además dijo que "todos nos equivocamos para aprender y esta es una lección para mi vida".