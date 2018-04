Rafael Araneda y el Festival de Viña del Mar: "Ojalá que esta nueva alianza le de más fuerza"

El animador Rafael Araneda habló por primera vez de los cambios en la licitación del Festival de Viña del Mar, que está a un paso de quedarse con la alianza de TVN, Canal 13 y Fox.

En declaraciones al programa "Intrusos" de La Red, el aún vigente conductor del evento viñamarino que está dolido por los despidos que dejó la pérdida del evento en Chilevisión, los que incluyeron al director Álex Hernández.

Pese a esto, Araneda expresó que "ojalá que esta nueva alianza (de canales) le de más fuerza aún a la que nosotros le veníamos dando, porque la verdad es un evento muy bonito para el país".

Sobre los rumores de una supuesta negociación con la estación estatal, que lo mantendía como animador de la Quinta Vergara, el comunicador expresó que "yo he tratado de manterme al margen de los rumores que me comentaban amigos y gente conocida, porque si uno se dedica a contestar el teléfono no utiliza los momentos y no lo pasa bien".