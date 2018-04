Seguidores criticaron duramente look Versace de Thalía

La cantante mexicana Thalía fue el blanco de las críticas luego de compartir un look "Versace" en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó la imagen donde lucía el traje de dos piezas y un peto con un diseño muy particular de la marca, extravagante look que le valió varios comentarios negativos.

Entre los usuarios que la criticaron, algunos escribieron "ese look te hace ver muy mayor", "el dinero no compra el buen gusto", "estás igual que Maluma", "un Versace muy mal llevado”, “Perdón pero que mal gusto”, “Será muy Versace pero horrible”, "feísimo", "esos looks los usan las chicas MILLENNIAlS de hoy por eso se ve un poco desfasada".

La imagen de todas maneras obtuvo 153 mil "me gusta" y algunos comentarios positivos por parte de sus fanáticos.