Karol Lucero pidió perdón por video y dijo que su caso no es similar al de Karen Bejarano

10:18 El locutor hizo un mea culpa tras el video con una broma. Pidió disculpas y una nueva oportunidad. Sobre la comparación con la actual conductora de "Muy Buenos Días", el animador dijo que "en lo de Karen vulneraron su privacidad y fueron malas personas, es esta ocasión fui yo la persona que me equivoqué" y planteó que la salida de la animadora no tuvo relación con la filtración de sus fotografías.

El conductor de radio Carolina y panelista del matinal de Mega, Mucho Gusto, Karol Lucero, se refirió en este último espacio, a las consecuencias que tuvo el video que se viralizó, en el que aparece realizando una broma de caracter sexual y que le valió el reproche en redes sociales y, una sanción en la estación radial.

Lucero, quien ya se había referido a través de sus redes sociales al tema, dijo que su fin de semana, tras la viralización del video fue "muy agitado" y dijo que todo se produjo por "una situación que yo mismo generé".

"La verdad me equivoqué. Cometí una falta en mi lugar de trabajo", dijo que la situación "no debería haber ocurrido" y sostuvo que "cometí un acto que es poco decoroso, que no correspondió".

Lucero dijo además que "estoy súper avergonzado" y añadió que ha recibido muchas críticas, pero que "este error lo voy a tomar como una lección".

"Pido disculpas por lo que hice" dijo Lucero, quien también sostuvo que "le fallé al público femenino". "A ustedes mujeres les pido perdón por haber cometido un acto absurdo y no acorde a mi edad. Lo siento, me equivoqué y les pido otra oportunidad".

Sobre la reacción del programa Mucho Gusto, Lucero sostuvo que pese a que recibió el apoyo del espacio, cada uno de los integrantes del programa conversó con él en privado y que "fueron severos en sus palabras".

Además apuntó a la comparación que se ha realizado en redes sociales con la situación de Karen Bejarano, quien salió del espacio días antes de que se filtraran fotos íntimas que le fueron robadas desde un teléfono celular.

"No tiene nada que ver con lo mío (...) en lo de Karen vulneraron su privacidad y fueron malas personas, en esta ocasión fui yo la persona que me equivoqué" dijo Lucero. Además el animador reiteró que la salida de Bejarano se produjo dos días antes de que se filtraran sus fotos y planteó que "su salida del Mucho Gusto no tuvo nada que ver con las fotografías".