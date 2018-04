Nicolás Larraín se defendió durante asalto: "No fue un Fulvio Rossi"

13:10 El ex CQC contó que en medio del forcejeo el delincuente lo hirió en el pie.

El ex CQC, Nicolás Larraín, fue asaltado ayer en la comuna de Providencia.

El comunicador estaba estacionado en su auto en Pedro de Valdivia Norte cuando un ladrón lo amenazó con un cuchillo.

"Me defendí como gato de espalda ... no lo pensé", dijo en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

En entrevista con La Segunda , Larraín contó que "al rato me di cuenta de que me había pinchado el pie en medio del forcejeo. Fue sólo un corte pequeño, no fue un Fulvio Rossi ni nada por el estilo".