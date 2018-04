Justin Timbarlake y Jessica Biel contaron duro momento que vivieron cuando nació su único hijo

Justin Timbarlake y su esposa Jessica Biel pasaron por un terrible momento cuando nació su único hijo Silas.

La pareja tenía planeado un parto natural e incluso habían convertido una casa en Hollywood Hills como un lugar de entrenamiento para parto, pero todo salió mal a último momento.

Biel debió someterse a una cesárea de emergencia de último momento. "Cuando todos nuestros planes se desmoronaron y el nacimiento sereno y natural que soñamos terminó con un traslado al hospital y una cesárea de emergencia, volvimos a casa exhaustos, desilusionados y totalmente impactados", escribió la pareja en un testimonio que fue entregado para el libro "The Nanny Connie Way: Secrets to Mastering the Firs Four Month of Parenthood".

Aunque el susto pasó rápidamente, el bebé nació en perfecto estado y fueron dados de alta rápidamente, pero la actriz la pasó muy mal en el posparto y no disfrutaba esta nueva etapa de madre.

"Yo estaba obsesionada con todo lo orgánico, libre de tóxicos, natural y homeopático para nuestro hijo. Era una dictadora que me enloquecía a mi misma y a mi esposo".