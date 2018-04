Guillermo del Toro firmó acuerdo global con Fox Searchlight Pictures

Guillermo del Toro firmó hoy un acuerdo global con Fox Searchlight Pictures por el que esta compañía cinematográfica financiará y distribuirá películas escritas, producidas o dirigidas por el realizador mexicano.

"Durante muchísimo tiempo he tenido la esperanza de encontrar un entorno en el que pueda distribuir, apoyar y producir nuevas voces en películas de género inteligentes e ingeniosas y (en el que pueda) canalizar la mía", dijo Del Toro en un comunicado.

"En Fox Searchlight he encontrado un verdadero hogar para la producción: una colaboración basada en trabajo duro, entendimiento mutuo y, por encima de todo, la confianza", señaló el artista, quien dijo sentirse muy honrado de unir esfuerzos de nuevo con la compañía con la que pudo llevar a cabo "The Shape of Water" (2017).

Fox Searchlight Pictures, que forma parte del gigante de la industria audiovisual 21st Century Fox, anunció hoy además que creará un nuevo sello dentro de su estructura para las cintas de terror, ciencia-ficción y fantasía, al que se incorporarán también los proyectos en los que Del Toro esté involucrado.

"A lo largo del proceso en el que 'The Shape of Water' cobró vida observamos de primera mano a Guillermo trabajando como un director, un guionista, un productor: un creador. Creemos en él y estamos impacientes por embarcarnos en este viaje con él", afirmaron los presidentes de Fox Searchlight Pictures, Stephen Gilula y Nancy Utley.

La primera cinta que verá la luz como parte de este acuerdo, que solo contempla películas de acción real y no de animación, será "Antlers", que cuenta con Scott Cooper como director y en la que Del Toro figura como uno de los productores.

Con cuatro galardones, incluidos los de mejor película y mejor director que se llevó Del Toro, la cinta de fantasía "The Shape of Water" fue la gran triunfadora de la última edición de los Óscar, que se celebró el pasado 4 de marzo en Los Ángeles.

Anteriormente, Del Toro exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: El ejército dorado" (2008).

Del Toro tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "El espinazo del diablo" (2001) hasta coronarse con "El laberinto del fauno" (2006), que hasta el estreno de "The Shape of Water" era su obra más aplaudida.