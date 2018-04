La respuesta de Mary Almazabar a usuaria que la criticó por su aspecto físico en redes

09:47 La candidata a Reina Guachaca 2018 recibió un comentario tras publicar una fotografía en Instagram, pero respondió que "no me avergüenza para nada". Fue apoyada por sus seguidores en la red social.

La conductora radial y, candidata a Reina Guachaca 2018, Mary Almazabar, respondió a una usuaria que criticó su aspecto físico, luego de que compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías familiares.

Pese a los buenos comentarios de sus seguidores, uno de los comentarios criticó a Almázabar.

La conductora, en tanto, respondió... "soy una mujer normal amiga, ¿quién no tiene celulitis? y agregó que "la verdad no me avergüenza para nada".

La respuesta de la conductora, le generó una serie de muestras de apoyo y elogios.