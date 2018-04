La misteriosa cuenta de Instagram de Kendall y Kylie Jenner

Las hermanas menores del clan Kardashian - Jenner, Kendall y Kylie, crearon una cuenta de Instagram que al parecer es de ambas.

Se trata de @pizzaboys y sólo tiene tres fotografías que no dicen mucho. La primera dice "soon", la segunda una imagen de ellas en una piscina y la tercera, "coming". La expectación de sus fanáticos fue tal que la cuenta ya tiene más de 63 mil seguidores sólo en un par de días pese a no tener casi contenido.

Los rumores indican que podría tratarse de una nueva línea de ropa que las hermanas están creando juntas. Otros en tanto, indicaron que es un antiguo grupo musical con el que compartió Kendall hace un tiempo, el que tenía dicho nombre.

Las publicaciones tienen desactivado los comentarios y tampoco entregan mayor contenido. Aún así las imágenes alcanzan los miles de "me gusta".