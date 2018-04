Se le rompió el cierre del vestido y continuó la entrevista en toalla

El show debe continuar. La actriz Jenna Fischer, que interpreta a Pam en la serie "The Office", se le rompió el cierre de su vestido antes de aparecer en el programa de Jimmy Kimmel y debió improvisar.

La artista se presentó ante el conductor con el vestido en un colgador y envuelta en una toalla.

El animador le preguntó por su innovador look y ella respondió: "La verdad es que iba un poco justa de tiempo, y mientras me estaba vistiendo se me rompió la cremallera del vestido. Entonces, me asusté. No tenía otra cosa ni tampoco tiempo... pero soy una chica de Missouri...", dijo.

Fischer sostuvo que "mentalmente es raro, porque sé que estoy en un programa de televisión en toalla, en directo. Pero a nivel físico, ¡estoy muy a gusto!".