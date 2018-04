Mónica Godoy tras meningitis viral: "Aún tengo dolor de cabeza"

La actriz Mónica Godoy (41) abordó en entrevista con LUN las complicaciones de la meningitis viral que la afectó y provocó que fuera hospitalizada y de la que, actualmente, se encuentra en proceso de recuperación.

"Aún tengo dolor de cabeza, pero ha ido disminuyendo. Lo que me dijo el doctor es que no haga fuerza y en realidad en el trabajo no la hago" dijo la actriz.

Godoy además habló de su recuperación y sostuvo que "te diría que estoy al 80%. El médico me dijo que en dos semanas más debería estar bien, sentirme de lo más normal".

"Yo pensaba que era un virus que duraba un poco más. No era cualquier virus" dijo la actriz.