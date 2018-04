[VIDEO] Beso entre Demi Lovato y Kehlani sorprendió a fanáticos en concierto en EE.UU.

En el marco de su gira Tell me yo love me, la ex chica Disney, Demi Lovato, sorprendió a sus seguidores y a los asistentes a uno de sus últimos conciertos, besando a la cantante Kehlani.

El hecho sucedió en un show en New Jersey, donde la artista invitada, fue intensamente aplaudida por el público.

Además del beso, ambas protagonizaron una intensa interpretación de la canción Cool for the summer.