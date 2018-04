Adriana Barrientos dio a conocer que le detectaron un tumor en la cuerdas vocales

14:53 La modelo será operada el lunes. "No les niego que tengo susto , pero también tengo fe que saldrá todo bien" dijo en su cuenta de Instagram donde reveló la noticia y pidió a sus seguidores que "me envíen toda la buena onda del mundo , abrazos y cariños a la distancia".

La modelo Adriana Barrientos, por medio de su cuenta de Instagram reveló que ayer le dieron la noticia de que tiene un pequeño tumor en las cuerdas vocales, el que se le detectó debido a que debe realizarse una operación a las amígdalas.

La "Leona" dijo que "el lunes me operan y luego continúo con tratamientos para esto que me está quitando el sueño". Además planteó que "lo positivo de todo es que recién se está formando , así que estoy a tiempo para tratarme y espero mejorarme , no les niego que tengo susto , pero también tengo fe que saldrá todo bien".

A sus seguidores en Instagram pidió "que me envíen toda la buena onda del mundo , abrazos y cariños a la distancia" y dio que en las cercanías de su cumpleaños, "quizás fue una bendición De Dios detectar esto a tiempo".