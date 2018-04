A Karol Lucero le recordaron polémico video durante la Maratón de Santiago

10:22 El animador, quien participó de la competencia deportiva dijo que la gente lo alentó durante el recorrido, pero que sí no faltó quien hizo alusión al registro.

Tras la polémica generada por el video grabado durante una transmisión de streaming, el animador Karol Lucero debió soportar gritos y bromas a propósito del registro durante su participación en el Maratón de Santiago,

"Algunos me gritaban, 'dale Karol, termina y te arreglo los cables' dijo el animador en declaraciones que consignó LUN.

Sobre el episodio en sí, el animador dijo que "decidí dar vuelta la página. O me echaba a morir o le daba para adelante, no soy ningún criminal, ningún delincuente y lo he visto en el apoyo de la gente".

Lucero, compitió en la categoría 10K, los que completó en 57 minutos, nueve minutos menos que en la versión anterior.