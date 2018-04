El episodio "sexual" por el que Mario Velasco se ganó el apodo de "anfibio"

El presentador Mario Velasco que saltó a la fama por su paso como animador del extinto programa juvenil Yingo, es conocido en el mundo de la televisión como "anfibio", la razón por la cual se ganó ese apodo era desconocida hasta ahora que participó en "La Divina Comida".

Velasco se sinceró ante sus compañeros que participaron en el programa de Chilevisión y dejó al descubierto la "talla sexual" que le hizo adjudicarse el apodo. Fue Francisco Reyes quien le preguntó por qué le dicen así.

El presentador contó que todo ocurrió cuando lo mandaron hacer una nota al Mall Sport. "Nosotros estábamos con trajes de agua en la ola artificial. Nos salimos del agua y hay un jacuzzi como para ocho personas que estaba realmente rico, calentito y todo. Y yo pensé que la nota había terminado. Y había unas compañeritas, qué se yo, y empezó como a pasar de todo (...) y la cámara estaba rodando".

En ese momento tuvo sexo con una "compañerita". "Cuando llego al canal ese día en la tarde se acerca un productor y me dice: ‘Mario, te llama Alex a su oficina’. Algo que no pasaba nunca. (Alex Hernández) me dice: ‘Yo, weón, siempre tuve certeza de que eras bien peligroso en la tierra, pero en el agua nunca me lo imaginé. ¡Eres un anfibio! Y dije 'zafé'. Luego me dijo ‘prepárate, weón (sic), que esto va en la tarde’”.