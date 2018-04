El triste momento de Joyce Castiblanco y Paulo Garcés: perdieron al hijo que esperaban

16:35 La ex integrante de "Yingo" reveló que su embarazo terminó a los pocos meses de gestación. "El bebé estrella es aquel que nace y muere dentro de una mamá", señaló la esposa del arquero.

Un triste momento familiar es que el está viviendo la pareja conformada por el arquero Paulo Garcés y la ex integrante de "Yingo", Joyce Castiblanco, ya que perdieron al hijo que estaban esperando.

Castiblanco usó su cuenta de Instagram para entregar la información y dedicarle unas palabras al "bebé estrella", quien iba a ser el cuarto niño en llegar a la familia.

"El bebé estrella es aquel que nace y muere dentro de una mamá… un ser que existió, fue querido y quiso crecer pero que el destino decidió negarle la vida entera. Hoy el bebé estrella sigue brillando en el cielo y cuando es de día se refugia tras el sol y las nubes… sí, esas que son bien mulliditas, esas que invitan a saltar en ellas si se pudiera…", escribió Joyce.

"Ha pasado un tiempo… Y necesito poder seguir avanzando… No seré la misma pero necesito avanzar… si hay algo que me dio la maternidad es esa capacidad inmensa de amar…. hace varios días la vida nos golpeó muy fuerte… mi bebecito estrella te amé los pocos meses que estuviste conmigo y te seguiré amando por el resto de mi vida… No llegaste directamente a nuestros brazos, pero tocaste nuestras vidas con tu estela luminosa", continuó la joven.

La madre señaló a sus seguidores que "hoy soy capaz de contarles, ver cada mensaje preguntándome y de tanto amor por mi embarazo… era necesario para mí hacerlo ya que me dolía aún más. Por ahora no tengo más que contar… Gracias por tanto amor… Así recordaré estos días con tanto amor y una sonrisa porque tú estabas con nosotros y lo estarás siempre".

El embarazo tenía entusiasmado al matrimonio, tanto que el portero de Deportes Antofagasta hizo un gesto durante un partido, con lo que terminó haciendo público el acontecimiento.