[VIDEO] La desafortunada frase de una tarotista que desató las risas en "Muy Buenos Días"

Un incómodo momento, que al final terminó en risas, fue el que ocurrió mientras la tarotista Cristina Araya hablaba sobre los astros y el amor en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN.

Todo ocurrió mientras Araya hablaba sobre la conquista de Aries, afirmando que son personas con las que se debe buscar conexión de piel y que no necesitan ser impresionadas recurriendo a frivolidades. Para profundizar en su argumento recurrió a una frase, que terminó siendo algo desafortunada para ella.

"No sacas nada con mostrarle un castillo, porque si eres hueco como una empanada de queso no te van a pescar… Digo hueco en general amigo, no por ti", expresó, señalando al animador Ignacio Gutiérrez.

La tarotista se vio incómoda ante sus dichos, pero el mismo Gutiérrez se tomó las cosas con humor. "Y la cagai más todavía", le dijo entre risas.

El momento fue captado por los televidentes, quienes lo compartieron en las redes sociales.