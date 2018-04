"Los Simpsons" respondieron a la polémica racial sobre Apu

La serie animada estadounidense "Los Simpsons" decidió responder a la polémica racial que se levantó sobre su personaje de Apu Nahasapeemapetilon, el inmigrante indio que atiende el minimarket "Kwik-E-Mart" de Springfield.

En el episodio "No Good Read Goes Unpunished" (Ninguna buena lectura queda sin castigo), que pertenece a su actual temporada, se mostró un diálogo donde Marge intenta que Lisa lea el libro ficticio "The Princess in the Garden", de la escritora Heloise Hodgeson Burwell. Sin embargo, al volver a leerlo, se da cuenta de que hoy en día la novela resulta mucho más racista y ofensiva de lo que recordaba.

"Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?", expresó. La escena se amplía y revela una fotografía de Apu en una mesa junto a Lisa.

La indirecta molestó al comediante estadounidense de origen indio Hari Kondabolu, quien instaló el tema al realizar el documental "The Problem with Apu", donde entrevista a varias personalidades del sudeste asiático, quienes hablan de los problemas que han vivido por el estereotipo difundido por la serie.

"Wow. ¿Políticamente incorrecto? ¿Esta es la lección de mi película y la discusión que provocó? Hombre, me encantaba esta serie. Esto es triste", señaló.

La discusión sobre Apu escaló e incluso puso en duda la continuidad del personaje. Hank Azaria, el actor que hace la voz en inglés, reconoció que era "angustiante" para él pensar que algunos inmigrantes indios sufrieron bullying por culpa del programa.

Además del caso de Apu, el programa -que lleva tres décadas al aire- ha tenido otras críticas de parte del público "millennial", que objeta algunos chistes de las primeras temporadas que no eran cuestionados cuando salieron al aire por primera vez.