Kate Moss recorrió el Barrio Lastarria y vitrineó en tiendas de ropa en Santiago

La supermodelo británica Kate Moss llegó a Santiago y recorrió algunas reconocidas tiendas del sector centro, especialmente del Barrio Lastarria, cerca del hotel donde se hospeda.

Tras pasar el fin de semana en San Pedro de Atacama, la figura ícono de la moda quiso conocer la capital. Al primer lugar donde arribó fue el tradicional local Donde Golpea el Monito, donde se llevó un sobrero huaso de paño.

Luego, la europea fue a la tienda de ropa vintage Nostalgic, ubicada en la calle Bandera. Paola Allió, creadora del local, señaló a LUN que cuando ella entró nadie la reconoció. "Por suerte el encargado de esa tienda habla inglés. Él la saludó y le ofreció ayuda. Ella fue muy amable, cariñosa y cool", señaló, agregando que lamentablemente no pudo comprar nada debido a que estaba apurada.

El domingo por la tarde, la rubia se encontró con el artista visual Sebastián Parada, quien hizo un cuadro inspirado en ella. Ambos posaron para una foto con el retrato, el que no ha logrado entregar. "Igual me gustaría que lo tuviera, pero eso no depende de mí", dijo el pintor.

La modelo está en el hotel The Singular de la calle Merced, el mismo donde se están quedando sus compatriotas de Radiohead, quienes también han salido para encontrarse con algunos de sus fans.

Moss vino a Chile para una actividad en el Museo de la Moda, la que se realizará mañana.