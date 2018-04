Adriana Barrientos deberá volver a ser operada

La modelo Adriana Barrientos se refirió en conversación con LUN a su operación a las amígdalas, luego de que fue sometida a un tratamiento quirúrgico para extirparlas y después de que dio a conocer que le encontraron un tumor en las cuerdas vocales.

Barrientos dijo que "salió mal la operación. las amígdalas salieron, pero me tendrán que operar de nuevo por el tumor en las cuerdas vocales que no se puede disolver con tratamiento fonoaudiológico como esperaba, Me hicieron una biopsia también".

La "Leona" además contó que "no tengo tanto dolor y no hay problema con hablar, pero debo recuperarme rápidamente de esta intervención e ir donde el fonoaudiólogo para fijar la fecha para lo otro".

"Al parecer cuando hablo mis cuerdas vocales hacen un roce extraño que provocó un tumor, sumado al reflujo estomacal que las quema" dijo Barrientos.

La modelo además, no se refirió a las declaraciones de Michelle Carvalho, quien calificó como "karma" la complicación de salud que presenta.