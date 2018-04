La feroz defensa de Cata Vallejos a Karol Lucero: "Me da lata cómo la gente lo crucifica tanto"

12:23 La conductora y ex pareja del animador dijo que "Él no está bien. Para él esto es un golpe súper fuerte en su carrera".

La animadora Cata Vallejos, quien es ex pareja del locutor radial y panelista del matinal de Mega, Karol Lucero, se refirió al momento que vivió el conductor luego de la polémica generada por el video que se viralizó en internet, donde apareció realizando una broma de tono sexual.

Vallejos sostuvo según consignó Glamorama, que "a mí me da lata cómo la gente los crufica tanto, porque siento que no se merece eso. Si ponemos en la balanza todo lo que hace bueno con lo que pasó ahora, sorry, pero la balanza está así con todo lo que hace en la semana, va a los eventos a beneficio, toda la gente lo sabe".

Sobre el episodio, Vallejos dijo que "comparto su dolor porque él no está bien. Para él esto es un golpe súper fuerte en su carrera".

"Es una persona que admiro mucho, a pesar de que terminamos, fue mi ex pareja, pero lo admiro como trabajador y por todo lo que se ha esforzado por estar donde está".

Ayer, en tanto, finalizó la suspensión que impuso radio Carolina a Lucero a raíz del episodio.