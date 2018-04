Magdalena Muller: "Ser más flaca no me hace mejor actriz"

14:40 La joven actriz comentó que nunca le han dado el papel de "cuica pesada" por su contextura física. "Tengo un peso súper normal, pero en televisión no soy el estándar". Dijo que muchas veces ha pensado bajar de peso, pero no lo ha hecho: "Esta es mi genética", sostuvo.

La actriz nacional Magdalena Muller se sinceró respecto al tema de su peso y lanzó una crítica al mundo de la televisión, donde siempre el estándar para "ciertos papeles" son mujeres delgadas.

"El personaje que nunca me han dado es el de la cuica pesada. Creo que tiene que ver, ¡oh, grandes revelaciones!, con mi físico. Está relacionado el ser cuica con ser muy flaca, y yo no soy muy flaca. Tengo un físico normal", dijo la actriz a Revista Nueva Mujer

Muller quien se hizo conocida por su participación en Amango tiene 26 años y confesó que en más de una oportunidad se ha planteado bajar de peso para obtener otro tipo de opciones en el mundo laboral donde se desenvuelve.

"Me lo he cuestionado muchas veces, pero no me parece justo. Esta es mi genética, este es mi físico. Tengo un peso súper normal, y soy normal, pero en televisión no soy el estándar", dijo.

La actriz que interpretó a una joven en situación de discapacidad en su último papel en "Tranquilo Papá", agregó que el estándar en la tv es ser muy flaca o delgada.

"Pero no me gusta. El 90% de las mujeres no pesa 45 kilos. Si quisiera pesar 45 tendría que enfermarme, dejar de comer o vomitar, porque mi genética no me da para pesar eso. Ser más flaca no me hace mejor actriz, no me hace mejor persona. Mi trabajo es más importante que mi envoltura".





Finalmente, aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a las mujeres, "los estándares de belleza son irreales. Castigarse por no haber nacido como Valeria Mazza no tiene sentido (...) ámense como son (...) mi cuerpo tiene este límite y me gusta, así, tal cual. Me amo así".