Edmundo Varas invitó por Twitter a Cari Bastías a un café para conmemorar los 10 años del fin de "Amor Ciego"

15:30 El ganador del dating show escribió un mensaje en la red social a la protagonista del espacio. "La primera vez que te vi no podía creer lo que tenía ante mis ojos" dijo.

A través de su cuenta en Twitter, el ex Amor Ciego, Edmundo Varas, ha recordado hoy los 10 años que han transcurrido desde la última emisión del dating show.

En uno de los tuiteos, Varas invitó a Carolina Bastías, la protagonista del reality show a un café para conmemorar la fecha.

"La primera vez que te vi no podía creer lo que tenía ante mis ojos. Me pareciste tan espectacular y maravillosa que me parecía estar soñando" dijo Varas.

El ex chico reality además agregó "del amor ciego a la amistad incondicional, ¿nos tomamos un café para celebrar los 10 años de un hermoso recuerdo".