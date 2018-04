Daniela Vega y los polémicos dichos de José Antonio Kast: "Estoy a otro nivel, no me interesa responderle"

La actriz Daniela Vega, protagonista de la cinta chilena "Una mujer fantástica", reaccionó ante los dichos del ex candidato presidencial de derecha José Antonio Kast, quien en una columna del diario La Tercera afirmó que ella "es hombre".

En el texto, titulado "Una verdad incómoda", el ex diputado de la UDI salió en defensa del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien afirmó que "los jueces son de izquierda". Allí también habló sobre la artista y su visión sobre la ley de identidad de género.

"El temor a la camotera pública, en el primer caso; y la rectificación para hacer control de daños, en el segundo; son una muestra evidente de la falta de verdad y sinceridad que caracteriza a los dirigentes políticos chilenos y que los tiene a merced de una pequeña elite de influyentes que buscan imponer sus verdades, su ideología y su forma de pensar al resto de las personas", expresó.

Consultada por La Tercera PM , la actriz de la película ganadora del Oscar no quiso profundizar en los dichos de Kast.

"Yo estoy a otro nivel. No me interesa responderle a ellos", señaló, asegurando que no estaba al tanto de la columna y que no la leería para no entrar en polémica con el ex parlamentario.