Demi Lovato aplazó su concierto en Chile por problemas de producción

La cantante estadounidense Demi Lovato entregó una pésima noticia para sus fans chilenos. Es que debido a problemas de producción, la artista tuvo que reprogramar toda su gira, aplazando su presentación en nuestro país.

La intérprete de "Sorry not sorry" iba a presentarse este 26 de abril en el Movistar Arena, pero según una publicación en su cuenta de Instagram, el show quedó fijado para el 14 de noviembre.

"Verdaderamente odio que tengamos que hacer esto e hicimos todo lo posible para que sucediera, pero hubo algunos problemas de producción imprevistos. Si no puedes ir a ninguna de estas nuevas fechas, te devolveremos el dinero íntegramente. Lo siento mucho, sé que es una lástima. Para aquellos que pueden ir, prometo que valdrá la pena la espera y espero verlos a todos entonces. ¡Chicos, los quiero mucho!", señaló Lovato.

Los clientes que quieran el reembolso de los boletos lo podrán hacer desde el 11 de abril al 11 de mayo en el sistema Punto Ticket.