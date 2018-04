Mariana Di Girolamo y nuevo look en Perdona Nuestros Pecados: "María Elsa es una mujer más vistosa y no tiene pudor al respecto"

Luego del lanzamiento de la segunda temporada de la teleserie "Perdona Nuestros Pecados", la que estará ambientada en la década de los 60, la actriz Mariana Di Girólamo se refirió al look que lucirá su personaje Maria Elsa.

"El cambio ha sido muy entretenido para nosotros" dijo Di Girolamo a LUN.

Sobre su personaje, la actriz sostuvo que "María Elsa es una mujer más vistosa y no tiene pudor al respecto. Usa pantalones sin miedo cuando sus pares no lo hacen. Siento que ya no le entran balas".