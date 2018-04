Javiera Suárez: "Si el cáncer de melanoma es cabrón, yo lo soy más"

La periodista Javiera Suárez entregó un nuevo mensaje a sus seguidores de Instagram, donde reflexionó sobre las últimas complicaciones de su cáncer, enfermedad que avanzó hacia otros órganos de su cuerpo.

En el texto, que estuvo acompañado de la imagen de un altar de iglesia, la animadora reconoció que "aunque sigo siendo una agradecida de todo lo que me pasa, no puedo negarles que estas semanas no han sido fáciles de digerir".

"El melanoma que en enero ya casi estaba eliminado, al menos a ojos de los exámenes, arremetió con todo. Idas y venidas a la clínica, pinchazos, lágrimas, incertidumbre, miedo, cambio de tratamiento, etcétera", agregó.

Tras esto, Suárez habló de cómo ha cambiado su situación luego de los malos pronósticos entregados en las últimas semanas.

"Antes, hablaba de una maratón a la que me habían inscrito sin haberme preparado y sin posibilidad de negarme a correr. En esta nueva etapa, hablo de una guerra. Sin odio, pero entendiendo que estoy frente a una amenaza "talibánica". Una batalla que aunque a veces me canse de pelear, no perderé. Tengo un ejército estrella formado por mi familia, amigos y ustedes", señaló.

Al finalizar, la figura de Zona Latina afirmó lo siguiente: "Si el cáncer de melanoma es cabrón, yo más. Mucho más".