Camila Nash entregó detalles de su romance con JC Rodríguez: “Si los hombres siguieran un poco su ejemplo…”

11:06 La ex Mundos Opuestos se refirió a su romance con el periodista y sostuvo que inicialmente tenía mucha reticencia a conocerlo. “Con él me siento súper protegida” indicó.

En el programa de Glamorama, Camila Nash se refirió a su relación con el periodista Julio César Rodríguez y narró detalles de los inicios del romance.

Nash dijo que las fotografías que se filtraron a la prensa fueron en el bar Cinzano en Valparaíso, luego de una de las jornadas del Festival de Viña del Mar y que las grabaciones correspondían al Pub Hollywood. Al comienzo la joven dijo que "fue complicado, estuve medio escondida, pero ya está".

"No tenía o no quise tener conciencia de lo que iba a generar esta cuestión. Y despierto al otro día como a las 12, te juro, veo el celular, 100 WhatsApp, 100 llamadas perdidas, prendo la tele, amigos, no paraba de sonar la cuestión, me asusté". dijo Nash.

La relación, aclaró Nash, se inició en Chanco durante el festival de la comuna. "Empezó, pero muy sutilmente, cero jote como cargoso. Pero el último día, como que invitación a almorzar. Y yo como que estaba súper resistente como a conocerlo., como que tenía un montón de barrera. Es más, como que Julio es mi gran contradicción. Es que a mí me encantan las contradicciones, porque te abres a nuevas posibilidades en la vida. Como bacán decir ‘no’ a algo y después ‘sí’. Yo lo encuentro como crecer".

"De repente se ponía medio coquetón y decía ‘está loco’… Y al otro día nos teníamos que venir juntos de Chanco a Santiago, donde se dio harta conversa, harta cosa, y yo siempre enojada", narró la joven.

Además, dijo Nash, inicialmente le costó asumir los comentarios respecto de la diferencia de edad entre ambos. "En un principio no lo pasé muy bien. No estaba tan acostumbrada a tanta prensa. Y de repente vino como esta batahola de juicios, de comentarios por andar con alguien mayor".

"A veces me dicen 'ay, ¿cómo es Julio César?'. Y yo pienso, y digo, '¿y cómo no?, si es un hombre encantador'. A veces dicen 'ay, que se las agarra todas'. Pero en verdad, si los hombres siguieran un poco su ejemplo…", dijo la ex Mundos Opuestos.

La ex chica reality además planteó que "yo con él me siento súper protegida, ¿cachai?, desde como él se ha manejado con la prensa sobre nuestra relación, que en un principio era una relación bien liviana y bien de inicio. Él fue siempre súper protector conmigo, como que toda carta de confianza, siempre hablábamos las cosas, nunca me sorprendió con algo mala onda. Entonces, en varios sentidos, me siento súper protegida con él".