Francisco Reyes sobre Ezzati: "Es una desgracia para Chile"

Francisco Reyes, el coprotagonista de la película "Una mujer fantástica", criticó duramente al arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, luego de la polémica comparación que hizo de las personas trans con perros y gatos.

En una entrevista al portal Pousta , el también reconocido actor de teleseries de TVN habló sobre los dichos del religioso, señalando que "Ezzati sin duda es una desgracia para Chile, para la iglesia chilena también, porque es una persona poco evolucionada".

"Sus dichos son muy violentos, si yo le respondiera en su lenguaje, si me pusiera al nivel de su violencia básica tendría que decirle que un pedófilo no deja de llamarse pedófilo por ser cura, pero no sirve para nada porque no me voy a poner a ese nivel. Por eso lo que le dijo Daniela (Vega) me parece atractivo, que fue ven a conversar conmigo, a ver si te atreves, que es tender un puente, pero también un poco desafiante, y se entiende", señaló.

Reyes también comentó el surgimiento de José Antonio Kast como personaje político, señalando que "la inteligencia para bailarla es no responderle a Ezzati con sus mismas bajezas, o no responderle a Kast con la violencia que pregona. No caer en su provocación, porque el es un provocador, y si caes en su juego le das la razón, le das poder. Él viene de un mundo de provocadores, instigadores, de los que pusieron a Pinochet en el poder justamente a través de la violencia, la instigación y la provocación".

Sobre las agresiones al ex candidato presidencial, el actor afirmó que "si tu me dices que José Antonio Kast reclama su agresión en función de la democracia, me cuesta. Porque puta, tiene razón, estamos en democracia, pero que levante esa bandera me molesta, me hace sentir pich..., porque hace uso de espacios democráticos enarbolando con la otra mano la bandera de la dictadura".