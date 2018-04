Scarleth Cárdenas recordó emotivo encuentro con tuitero que la insultó: "Me dio un abrazo y me pedía perdón"

En medio del aumento sostenido de los casos de bullying en Chile y en el mundo, la periodista Scarleth Cárdenas habló de su propia experiencia, la que para su propia sorpresa, terminó de manera feliz y emotiva.

Mientras el matinal "La Mañana" de Chilevisión hablaba sobre el caso de la hija de Rafael Araneda, quien contó el complicado caso de acoso escolar que sufre su hija, la comunicadora reveló lo que le ocurrió hace algún tiempo en un mall, cuando una persona se le acercó entre lágrimas y la abrazó.

"Me abrazó, yo no sabía por qué lo estaba haciendo. Me apretaba la mano y tiritaba", señaló Cárdenas, quien luego supo que se trataba de un tuitero que la insultó a través de la red social, y que buscó arreglar las cosas de forma personal.

"Le pregunté por qué se ponía así y me dijo que por las redes sociales me había dicho de todo. Le dije 'por qué lo hiciste’ y me respondió 'no sé por qué'. 'Pero cómo, ¿alguna vez te dije algo?', 'nada, yo te insulté, te insulté hasta que te aburriste seguramente de leerme y me bloqueaste'", relató.

En su disculpa, el individuo señaló que "yo superado, le conté lo que había hecho a mi familia y me dijeron cómo era posible que hayas hecho eso. Me sentí obligado a abordarte en algún momento".

La periodista reconoció que fue una experiencia emotiva y que le dio algo de fe en que la tendencia al alza del acoso se revierta. "Ven que el mundo está cambiando", reflexionó.