Alejandra Valle enfrentó los comentarios sobre su apariencia: "Estos son mis pechos"

En un extenso escrito en su cuenta de Instagram, la periodista Alejandra Valle enfrentó los comentarios negativos que recibe por su apariencia en el programa "Intrusos" de La Red.

La conductora del espacio de farándula habló sobre las críticas que le hicieron algunas usuarios de las redes sociales, quienes cuestionaron el escote de un vestido verde que usó.

"Estos son mis pechos. A lo mejor hoy no le achunté al vestido, estaba más preocupada de entregar un mensaje positivo a las mujeres golpeadas, a través del testimonio de Denisse Campos, a quien agradezco enormemente haber abierto su historia a 'Intrusos'", expresó Valle.

Tras esto, la animadora señaló que "por lo demás, siempre me han gustado mis pechugas. A veces me gustaría q fueran más chicas para usar cierto tipo de ropa".

"A veces, me gustaría que no estuvieran tan caídas, pero lo han hecho por su peso, por dar de mamar casi dos años (si considero a mis dos hijos), por ser golosas, por las bajas y aumentos de peso, porque el paso del tiempo es inexorable y tengo 43 años y me gusta la vida sana, pero también disfrutar de las cosas ricas sin estar pensando todo el tiempo si me veré mejor o peor en pantalla", continuó.

Pese a que consideró que los comentarios "no fueron falta de respeto en el tono o en el lenguaje", afirmó que "no entiendo que con toda la lucha que damos a diario por derribar estereotipos, a ustedes les preocupen tanto si mis pechugas están caídas o no. ¿Porque saben qué? Hay días que hiere".

La publicación de la comunicadora recibió positivas respuestas de las redes sociales, que alabaron su look y valoraron el mensaje entregado sobre el cuerpo y la autoestima.