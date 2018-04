La mala suerte de Daniela Palavecino: la picó una abeja mientras hacía un meme

La actriz Daniela Palavecino sufrió un complejo incidente mientras hacía uno de los innumerables memes en las redes sociales, y que la llevó a una clínica.

Es que la integrante del elenco de "Wena Profe" de TVN iba a sacarse una foto para sus chistes gráfico cuando una abeja la picó. "Estaba poniendo cara de meme y de repente se me paró una abeja en el párpado inferior del ojo izquierdo", expresó a LUN

Palavecino expresó que "al tratar de sacármela, que fue en una milésima de segundo, yo creo que me enterró la lanceta. Me dolió mucho. Sentía todo caliente e hinchado, y me latía esa zona de la cara".

La también integrante del programa "Toc Show" fue al estudio con su ojo hinchado, logrando pasar inadvertida con el maquillaje. Pero la hichazón empeoró y finalmente terminó siendo trasladada a la Clínica Alemana, donde logró recuperarse.

Palavecino publicó una serie de imágenes en sus historias de Instagram donde mostraba las consecuencias de la picadura. Más tarde, y siguiendo con sus bromas, publicó un video en las redes sociales donde recreó el momento.